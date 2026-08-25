L'international brésilien Bruno Guimaraes a affiché un immense enthousiasme à l'idée de faire partie du projet technique de l'entraîneur Mikel Arteta à Arsenal, affirmant son ambition de contribuer à bâtir une « ère dorée » et de remporter tous les titres possibles avec le club londonien, après son transfert en provenance de Newcastle United dans une opération dont le montant a atteint 75 millions de livres sterling.

Arsenal avait entamé la défense de son titre en Premier League par une large victoire sur Coventry City sur le score de trois buts à zéro à l'Emirates Stadium, quelques jours après avoir remporté le Community Shield à la suite de son succès face à Manchester City sur le même score à Cardiff.

Guimaraes était absent lors de la rencontre inaugurale en raison d'une légère blessure au bas de l'abdomen contractée lors de la confrontation face à City, précisant qu'il poursuit son adaptation à la nouvelle méthode de travail et à ses coéquipiers.

Dans un entretien accordé à la chaîne « Men In Blazers » sur « YouTube », Guimaraes a mis en avant sa flexibilité tactique et sa disponibilité à occuper n'importe quel poste au milieu de terrain selon la vision d'Arteta, déclarant : « J'ai affiché ma totale disposition à jouer à n'importe quel poste que l'entraîneur définira. Nous ne fixons pas de limites à nos ambitions, au contraire nous jouons pour tous les titres, et le potentiel que possède cette équipe est immense et nous offre une grande chance de décrocher plusieurs titres. »

Au sujet des titres qu'il aspire à ajouter à son palmarès, la star brésilienne a déclaré, selon les propos rapportés par le journal britannique « The Sun » : « J'aimerais gagner la Premier League, la Ligue des champions, la Coupe d'Angleterre et la Coupe de la Ligue ; tout est possible, tout ce que je veux, c'est gagner, quoi qu'il arrive, et comme je l'ai dit, je suis quelqu'un de très compétitif et chaque titre revêt une grande importance pour moi. »

Il a ajouté : « Naturellement, remporter la Premier League et la Ligue des champions aura une saveur toute particulière. J'ai un large espace pour les tatouages liés aux titres, je ne sais pas exactement où je les placerai, mais peut-être sur ma jambe. »

Il a poursuivi : « Le numéro de mon maillot et l'histoire qu'a vécue mon père me procurent une double inspiration. À chaque fois que je porte ce maillot, je me rappelle d'où je viens et d'où vient ma famille ; pas seulement mon père, mais aussi ma mère et tout le monde. Ils me donnent la motivation de continuer et la passion de réussir quoi qu'il arrive. »

Il a conclu : « C'est l'état d'esprit que je souhaite inculquer à mes enfants quand ils grandiront, car ma famille a parcouru un très long chemin, et le moment est venu de s'élever et de progresser davantage. Mon père a toujours cru en moi, tout comme ma mère. Et dans les moments où je voulais abandonner quand j'étais enfant, et quand j'ai reçu mon premier refus dans ma carrière, ils m'ont dit : "Non, tu n'abandonneras pas", ce fut un moment absolument décisif, et aujourd'hui je me décris comme un guerrier parce que j'ai traversé de nombreuses circonstances et difficultés dans ma vie. »

À noter qu'Arsenal se prépare à affronter Aston Villa lundi prochain, avec la possibilité d'une participation du défenseur anglais Ezri Konsa contre son ancienne équipe après avoir rejoint les « Gunners » dans une opération d'un montant de 51 millions de livres sterling.