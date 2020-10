RUMEUR - Manchester United lorgne Upamecano

Le défenseur international français, Dayot Upamecano, est dans le collimateur de Manchester United.

Le mercato estival est fermé depuis environ une semaine, mais les grands clubs européens continuent de prospecter et ciblent des renforts pour le futur. C’est le cas de . Le ténor anglais pense à l’arrière français, Dayot Upamecano.

Selon le site The Athletic, MU a fait du recrutement d’un défenseur central sa priorité pour le prochain marché des transferts. Et le néo-international tricolore fait partie des éléments qui plaisent au board en place et à l’entraineur Ole Gunnar Solskjaer.

MU pourrait avoir de la concurrence

Upamecano a récemment prolongé son contrat avec Leipzig. Il reste fidèle à cette équipe, mais il n’écarte rien pour son futur. Durant la précédente intersaison, le et le Bayern l’avaient notamment sondé.

Pour rappel, l’axe central des Diables Rouges est actuellement composé d’Harry Maguire et de Victor Lindelof. Une charnière qui fait face à d’acides critiques dans la presse anglaise en raison de ses erreurs répétitives et prestations en dents de scie.