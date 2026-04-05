Giggs donne des conseils à Manchester United concernant le transfert du milieu de terrain

Le Gallois Ryan Giggs, légende de Manchester United, a donné un conseil à Michael Carrick, l'entraîneur des Red Devils, concernant le recrutement d'un nouveau milieu de terrain lors du prochain mercato estival.

Manchester United a besoin de recruter de nouveaux joueurs au milieu de terrain, surtout après l'annonce du départ du Brésilien Casemiro d'Old Trafford à la fin de la saison actuelle.

Giggs estime qu'Adam Warton, le joueur de Crystal Palace évalué à 70 millions de livres sterling, devrait être l'une des priorités de United lors du mercato estival, mais il insiste pour que son ancien club recrute des joueurs au milieu de terrain, considérant Elliot Anderson de Nottingham Forest comme un candidat de choix.

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« Avant toute chose, nous devons nous occuper de nos joueurs qui sont partis en prêt : Rashford, Sancho, Hoiland, mais la priorité est clairement le milieu de terrain, j'en vois au moins deux », a déclaré Giggs dans des propos rapportés par le journal « Metro ».

Il a ajouté : « J'ai toujours aimé avoir un gaucher dans l'équipe, donc je ne discuterai pas au sujet de Warton, je pense qu'il a tout d'un joueur de Manchester United. »

Il a poursuivi : « C'est quelqu'un qui sait manier le ballon, faire des passes vers l'avant, courir vers l'avant, et qui a de l'expérience en Premier League. Ils ont tous de l'expérience en Premier League, donc ça ne me dérangerait pas. »

La légende de Manchester United a ajouté : « J'apprécie également Anderson, c'est un joueur solide. Il joue tous les matchs, et j'envisage des scénarios similaires à ceux de Warton et Mino, ou d'Anderson et Warton. Tous ces scénarios sont possibles, cela dépend des circonstances. Les joueurs britanniques sont très chers et cela dépend de ce que nous pouvons dépenser. Mais nous avons besoin de joueurs au milieu de terrain. »

Giggs a également exhorté la direction de Manchester United à garder Carrick comme entraîneur et à ne pas envisager d'alternatives telles que Luis Enrique, Julian Nagelsmann ou Oliver Glasner.

Il a ajouté : « La chose la plus difficile au monde pour un entraîneur, c’est de gagner des matchs, et c’est ce qu’il fait : nous n’avons perdu qu’un seul match. »

Il a conclu en disant : « Nous regardons désormais vers le haut plutôt que vers le bas : pouvons-nous rattraper Manchester City ? ».