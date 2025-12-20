FBL-MAS-ASIA-AFCAFP
Gianni Infantino salue le succès retentissant de la Coupe arabe 2025

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a salué sur les réseaux sociaux le succès retentissant de la Coupe arabe de la FIFA, édition 2025, au Qatar, félicitant le Maroc, champion, et la Jordanie, finaliste.

Le Maroc a battu la Jordanie 3-2 après prolongation lors d'un match palpitant au stade Lusail de Doha, au Qatar, confirmant ainsi son excellent parcours.

Infantino a écrit sur son compte Instagram : « Le Maroc est champion du monde arabe après une remontée spectaculaire face à la Jordanie, qui a ravi les 84 517 spectateurs présents au stade Lusail.»

Il a ajouté : « Ce fut un honneur d'être en compagnie de Son Altesse Cheikh Tamim bin Hamad bin Khalifa Al Thani, Émir du Qatar, du Prince Hussein bin Abdullah de Jordanie, de Cheikh Jassim bin Hamad bin Khalifa Al Thani, Ministre des Sports, et d'Abdulaziz bin Turki Al Faisal, Ministre des Sports d'Arabie saoudite, entre autres.»

Il a conclu : « Un grand merci à la Fédération qatarie de football, dirigée par Jassim Rashid Al Buainain, pour l'organisation remarquable de ce tournoi, qui a réuni les nations arabes et offert un immense plaisir aux supporters. »

Infantino a terminé son discours par le hashtag « #FootballUnitesTheWorld », faisant référence au succès retentissant de la Coupe arabe de la FIFA, Qatar 2025, en termes d'affluence.

