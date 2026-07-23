La crise de l'Ittihad ne se limite plus aux résultats sur le terrain ou au retard dans la conclusion des transferts, elle s'est muée en un véritable désordre administratif qui a suscité la colère des supporters. Ces derniers estiment désormais que le club traverse l'une de ses périodes les plus difficiles depuis des années, sur fond de décisions contradictoires et de crises financières qui menacent l'ensemble du projet de l'équipe.

Après une saison au cours de laquelle l'Ittihad n'a pas atteint ses grands objectifs, les supporters attendaient un mercato solide capable de ramener l'équipe dans le cercle des candidats au titre. Mais ce qui s'est produit jusqu'ici a dessiné un tableau totalement différent, marqué par les reports, les reculs et les retraits des dossiers, dans un contexte d'absence de vision claire pour l'avenir.

La crise de liquidités, à l'origine du problème

Le problème le plus important au sein de l'Ittihad semble d'abord financier avant d'être sportif. Les éléments disponibles indiquent que la direction souffre d'un manque évident de liquidités, ce qui s'est directement répercuté sur ses démarches sur le marché des transferts.

De nombreux noms ont été associés à un transfert vers « le Doyen », en commençant par Imam Ashour et Marwan Attia, en passant par Ezzedine Ounahi, jusqu'à Raphael Onyedika. Mais les négociations ne se sont pas traduites par de véritables transferts, tandis que la direction s'est contentée de s'engager dans des courses dont elle savait à l'avance qu'elle pourrait ne pas les mener à terme.

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La crise a même atteint un stade plus grave, la direction étant revenue sur la conclusion du transfert d'Abdullah Radif malgré l'accord trouvé avec le joueur, en raison de l'absence des liquidités financières nécessaires pour finaliser l'engagement, le joueur rejoignant par la suite une autre destination.

Un mercato sans résultats

Le nom de l'Ittihad est devenu présent dans la plupart des informations relatives aux transferts, mais absent des transferts réellement conclus. À chaque fois, le club apparaît comme un candidat pour un joueur de premier plan, avant que les négociations ne s'achèvent sans le moindre résultat, que ce soit en raison de la faiblesse de la capacité financière, de l'hésitation à prendre la décision, ou du changement des priorités au sein de la direction.

Ce constat a donné aux supporters l'impression que l'Ittihad négocie désormais plus qu'il ne recrute, tandis que les clubs concurrents profitent de cette lenteur pour boucler rapidement leurs cibles.

Wiesinger paie le prix très tôt

Le recrutement de l'entraîneur allemand Jens Wiesinger était perçu comme le début d'un nouveau projet, mais la réalité indique qu'il n'a pas encore obtenu les outils lui permettant de mettre en œuvre ses idées.

L'entraîneur a réclamé des renforts clairs, notamment au poste de milieu récupérateur et de meneur de jeu, mais la direction n'a pas réussi à répondre à ces demandes, si bien que la période de préparation commence avec un manque évident à certains postes essentiels.

La situation se complique davantage si le mercato se poursuit au rythme actuel, car l'équipe pourrait entamer la nouvelle saison avec quasiment le même effectif, alors que tout le monde reconnaît qu'il a besoin d'une reconstruction.

Les supporters ont perdu confiance

La conséquence la plus grave de cette crise est peut-être l'élargissement du fossé entre la direction et les supporters de l'Ittihad. Chaque jour, les demandes de changements administratifs se multiplient, une large frange de supporters estimant désormais que la crise ne concerne ni l'entraîneur ni les joueurs, mais bien la manière de gérer le club et l'absence d'une planification claire.

À l'approche du coup d'envoi de la nouvelle saison, la direction semble face à un véritable test : soit elle réussit à sauver le mercato et à redonner confiance aux supporters, soit elle aborde la saison dans une atmosphère tendue qui pourrait rendre la pression plus forte que jamais.