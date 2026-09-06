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Geste forte : une star du FC Barcelone s’adresse aux supporters de Valence après un large succès

LaLiga
FC Valence vs FC Barcelone
FC Valence
FC Barcelone

Le Barça a aisément défendu sa place de leader avec un troisième match à cinq buts et une quatrième victoire en quatre rencontres.

Dans le même temps, le tenant du titre a profité ce week-end du faux pas du Real Madrid contre le Betis Séville lors de son succès 5-0 (2-0) sur la pelouse du FC Valence.

Pour la première titularisation de la recrue phare Rodri, plusieurs stars ont brillé au sein d’un Barça joueur et inspiré. Lamine Yamal s’est offert un doublé, Dani Olmo a délivré deux passes décisives en sortant du banc, Fermin a marqué et offert deux buts. À cela se sont ajoutées une réalisation de Raphinha et une autre de Pedri.

Et c’est Pedri qui a récolté les plus grands applaudissements. Le joueur de 23 ans a livré une prestation si enthousiasmante que le public local à Valence lui a rendu hommage avec des applaudissements et des chants.

Pedri remercie : « Je leur souhaite le meilleur »

« Les supporters de Mestalla m’applaudissent malgré la situation difficile de Valence ? Je dois remercier tout le monde », a déclaré Pedri aux journalistes après la rencontre. « Quand les supporters de l’équipe adverse célèbrent un joueur, c’est toujours quelque chose de beau, et je leur souhaite le meilleur pour la saison. »

L’ancien club phare de Valence a bien besoin de ce soutien. Après quatre matches, le sextuple champion d’Espagne et finaliste de la Ligue des champions en 2000 et 2001 occupe la dernière place du classement en Espagne avec seulement un point et un but.

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