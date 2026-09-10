Steven Gerrard, la légende de Liverpool, n'a pas caché sa satisfaction de voir Arsenal échouer à recruter l'une de ses principales cibles lors du mercato estival qui vient de s'achever.

Arsenal, qui a remporté le titre de champion pour la première fois depuis 2004 la saison dernière, a renforcé son effectif durant l'été en recrutant Bruno Guimarães, Ezri Konsa et Christos Tzolis.

Cependant, les choses ne se sont pas déroulées comme prévu pour Arsenal sur le marché des transferts, puisque le club a échoué à s'attacher les services de plusieurs cibles majeures dans sa quête d'un renfort offensif de premier plan.

Arsenal a exploré une opération de grande envergure pour recruter Vinicius Junior, qui a refusé leur intérêt pour signer à la place un nouveau contrat avec le Real Madrid, tandis que Morgan Rogers a choisi de rejoindre Chelsea plutôt que le champion de Premier League.

Arsenal tenait également à recruter Julian Alvarez, l'attaquant de l'Atlético Madrid, qui a publiquement affiché son souhait de quitter l'Atlético cet été.

Et même lorsque l'Atlético Madrid a fait savoir qu'il n'accepterait pas de le vendre à Barcelone, Alvarez n'a pas semblé enthousiaste à l'idée de rejoindre Arsenal, un dénouement qui a réjoui l'ancien capitaine de Liverpool, Gerrard.

S'exprimant sur la chaîne TNT Sports à ce sujet, il a déclaré : « Je comprends son point de vue, mais l'Atlético Madrid ne veut pas renforcer un rival ni devenir un club satellite des équipes qu'il peut concurrencer sur le plan national et en Ligue des champions. On peut donc aussi comprendre la situation du point de vue du club. »

Il a ajouté, selon les propos rapportés par le journal anglais « Metro » : « Je suis simplement content qu'il ne soit pas allé à Arsenal, j'en resterai là. »

Alvarez n'a pas réussi à inscrire le moindre but à Anfield, où son équipe, l'Atlético Madrid, s'est inclinée 2-1 face à Liverpool, mais Gerrard reste convaincu que l'Argentin est capable de reconquérir rapidement les supporters de l'Atlético Madrid.

Gerrard a ajouté : « Je pense qu'il bénéficie de la confiance et du soutien de l'entraîneur, et il est évident que marquer un but et livrer une bonne performance peut changer beaucoup de choses. »

Il a poursuivi : « Mais il gardera à l'esprit que la chance de réaliser son rêve s'est envolée, peut-être pour toujours. »

Il a conclu ses déclarations : « Mais c'est un joueur de tout premier plan, extrêmement enthousiasmant, très intelligent, et il n'est pas surprenant qu'il soit courtisé dans le monde entier. C'est un buteur et un créateur ; j'adore le regarder jouer. »

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