Gérone - FC Barcelone : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

C'est un FC Barcelone le couteau entre les dents qui se déplace ce lundi soir (21h00) sur la pelouse de Gérone. Relégués à la deuxième place de la Liga (58 points) après la victoire du Real Madrid (60 points) ce week-end, les Blaugranas n'ont pas d'autre choix que de s'imposer pour récupérer leur fauteuil de leader. Mais au-delà de l'enjeu comptable immédiat, c'est l'urgence d'une rédemption qui prime. Les hommes de Hansi Flick sortent en effet d'une humiliation retentissante en demi-finale aller de la Coupe du Roi face à l'Atlético de Madrid (4-0). Une véritable gifle, caractérisée par 45 premières minutes catastrophiques, qui a poussé le technicien allemand à hausser le ton. "Les défaites, cela arrive, l'important c'est la façon dont on réagit", a-t-il martelé, exigeant de ses joueurs une implication totale dès la première minute pour prouver que ce naufrage n'était qu'un accident de parcours et que le groupe adhère toujours à son discours.

La colère gronde contre l'arbitrage

Ce besoin viscéral de réaction sportive s'inscrit dans un climat institutionnel extrêmement volcanique. La déroute au Metropolitano a été exacerbée par l'annulation controversée d'un but de Pau Cubarsí par la VAR, déclenchant l'ire de la direction catalane. Le club a formellement écrit à la Fédération espagnole pour dénoncer le "manque de cohérence" de l'arbitrage, l'accumulation d'erreurs préjudiciables, et réclamer la publication des audios ainsi qu'un régime disciplinaire clair. Dans cet environnement électrique où l'entourage du Barça se sent "mal arbitré" et à bout de nerfs, les joueurs devront transformer ce profond sentiment d'injustice en rage de vaincre. L'enjeu mental sera de ne pas tomber dans le piège de la nervosité face à un corps arbitral qui sera inévitablement scruté à la loupe.

Un milieu décimé et l'espoir Raphinha

Pour orchestrer cette révolte indispensable, Hansi Flick fait face à un véritable casse-tête médical. L'infirmerie barcelonaise affiche complet avec les absences confirmées de Pedri (biceps fémoral), Gavi (ménisque interne), Andreas Christensen (ligaments) et Marcus Rashford, dont les douleurs au genou persistent. Sans ses deux jeunes métronomes espagnols, le coach allemand doit totalement "réinventer" son entrejeu pour ce déplacement très exigeant. La seule lueur d'espoir au milieu de cette hécatombe réside dans le grand retour de Raphinha. Remis de sa surcharge à l'adducteur droit, l'ailier brésilien est annoncé opérationnel. Sa percussion, sa vitesse et sa lourde frappe de balle seront capitales pour redynamiser un secteur offensif étrangement apathique lors du dernier match et offrir une étincelle indispensable.

Montilivi, le piège parfait d'un Gérone en quête de rachat

Face à ce Barça meurtri, le Girona FC de Míchel représente l'épouvantail idéal pour un "crash test" psychologique grandeur nature. Bien qu'englués à la 12e place (26 points) et traversant un passage à vide avec une série en cours de trois matchs sans victoire, les locaux restent de redoutables adversaires. L'ambiance s'annonce exceptionnelle à Montilivi, qui affichera guichets fermés pour ce duel de lundi. Gérone, équipe courageuse dans ses relances et bien organisée, compte s'appuyer sur la ferveur de son public et sur son redoutable buteur ukrainien Vanat (7 réalisations cette saison) pour relancer sa saison. Si le Barça a dominé les dernières confrontations sur des scores fleuves (4-1, 4-1, 2-1), il sait qu'un nouveau faux pas plongerait le club dans une crise profonde et laisserait le grand rival madrilène s'envoler vers le titre.

Infos des équipes et effectifs

Infos sur l'équipe de Gérone

La Girona FC aborde le derby catalan face au FC Barcelone avec une infirmerie bien remplie. Juan Carlos (genou), Donny van de Beek (tendon d’Achille), Portu (genou), Marc-André ter Stegen (ischio-jambiers), Alex Moreno (muscle) et Ricard Artero (cheville) sont tous forfaits pour cette rencontre de Liga.

Azzedine Ounahi, touché au mollet, passera un test de dernière minute pour déterminer sa disponibilité. En revanche, Thomas Lemar, buteur contre Séville lors de la précédente journée, devrait conserver sa place dans le onze de départ. En pointe, Vladyslav Vanat est attendu pour mener l’attaque gironí, avec la mission de peser sur la défense barcelonaise dans un derby toujours disputé.

Infos sur l'équipe de Barcelone

Le FC Barcelone récupère une arme offensive avant son déplacement sur la pelouse du Girona FC. Raphinha effectue son retour dans le groupe après avoir manqué les trois dernières rencontres en raison d’une blessure aux adducteurs. L’ailier brésilien a reçu le feu vert médical et postule à une place dans le onze pour cette affiche de la 24e journée de Liga, programmée en clôture.

Hansi Flick doit toutefois composer sans plusieurs cadres. Marcus Rashford, Pedri, Andreas Christensen et Gavi restent indisponibles, toujours à l’infirmerie. En revanche, Lamine Yamal, Dani Olmo, Ferran Torres et Robert Lewandowski figurent bien parmi les convoqués. Le Barça, désormais sous pression après la victoire du Real Madrid, sait qu’un succès en Catalogne est indispensable pour rester au contact du sommet.

