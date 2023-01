Gérone - Barça : diffusion TV, live streaming, compos probables et avant-match

Gérone - FC Barcelone : Sur quelle chaîne voir le match, à quelle heure, les dernières news

Ce lundi soir, le Barça se déplace chez Gérone dans le cadre de la 19e journée de Liga. En tête de la Liga avec 44 unités et compteur et trois longueurs d'avance sur son rival honni du Real Madrid, le club Blaugrana s'est qualifié mercredi dernier pour les demi-finale de la Coupe du Roi aux dépens de la Real Sociedad (1-0), grâce à unenouvelle réalisaation signée du milieu de terrain offensif français Ousmane Dembélé à la 52e minute de jeu.

Face à Gérone, les Barcelonais de Lewandowski and Co viseront une huitième victoire d'affilée toutes compétitions confondues, la troisième de rang en championnat après deux victoires contre l'Atletico Madrid (1-0) et Getafe (1-0). En face, le modeste voisin catalan de Gérone occupe la onzième place avec 21 points . Les joueurs de Michel veulent se relancer après un revers enregistré sur le pré de Villarreal (0-1).

À quelle heure et sur quelle chaîne voir Gérone – Barça en direct ?

Le match entre Gérone et le FC Barcelone sera à suivre samedi à 16h15, sur la chaîne BeIN Sports 2. Utilisez le service beIn Connect pour le streaming.

La compo probable de Gérone

Gazzaniga – Martinez, Hernandez, Espinosa, Gutierrez – Romeu, Garcia – Riquelme, Martin, Villa – Castellanos.

La compo probable du Barça

Ter Stegen – Koundé, Araujo, Christensen, Balde – Pedri, Busquets, De Jong – Dembélé, Fati, Gavi.