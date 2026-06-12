Gérard surprend Cristiano Ronaldo avec une confession historique

L’Anglais Steven Gerrard, légende de Liverpool et des Three Lions, a désigné le meilleur joueur qu’il ait affronté en Coupe du monde, évoquant notamment le huitième de finale face au Portugal en 2006.

Les Three Lions avaient finalement cédé aux tirs au but (1-3) face au « Brésil de l’Europe », après un 0-0 à l’issue du temps réglementaire et des prolongations. La rencontre avait été marquée par la performance exceptionnelle de la légende Cristiano Ronaldo et par l’expulsion de Wayne Rooney, alors coéquipier de Gerrard chez les Red Devils et star des « Three Lions ».

Lire aussi... « Un moment exceptionnel » : première réaction de Kenyonis après son but historique

Interrogé lors d’une interview vidéo sur la radio britannique « TalkSport », Gerrard a déclaré : « Je dois choisir Cristiano Ronaldo, lors du quart de finale de la Coupe du monde 2006. »

Il ajoute : « Owen Hargreaves et moi avons dû relever un défi de taille pour tenter de le contenir. Pendant le temps réglementaire et les prolongations, j’ai assisté à un tout autre niveau de jeu ; il était exceptionnel. »

« J’ai évolué aux côtés de nombreux joueurs de classe mondiale à Liverpool et en sélection anglaise, et j’en ai affronté beaucoup d’autres, mais seuls quelques-uns jouaient un cran au-dessus des autres, et Ronaldo fait clairement partie de cette catégorie », a-t-il ajouté.

« Sa vitesse, ses déplacements, les zones qu’il occupait sur le terrain et sa volonté constante de marquer faisaient de lui un joueur exceptionnel », a-t-il ajouté.

Et de conclure : « Il nous a dominés, Owen et moi, ce jour-là. C’est sans aucun doute un joueur extraordinaire. »