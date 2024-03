Gerard Piqué lance la révolution contre le Barça !

Gerard Piqué a critiqué le club catalan pour avoir "vendu de la poudre aux yeux" en raison de ses difficultés financières.

Dimanche, Piqué a critiqué son ancien employeur, dénonçant le manque de transparence financière du club et insistant sur le fait qu'il ne gagnera pas la Ligue des champions. Les Blaugrana sont très endettés et semblent avoir du mal à viser un succès européen.

Lors d'une longue interview sur Twitch, Piqué a donné une évaluation honnête de la situation du Barça : "Je pense que les fans du club veulent la vérité. Si nous sommes dans cette réalité, nous devons le dire. Ce que nous ne pouvons pas faire, c'est vendre un écran de fumée en disant que nous allons gagner la Ligue des champions alors que nous n'avons pas l'argent pour être compétitifs. Je ne connais pas la situation du club en détail, mais je pense que les gens veulent connaître la vérité, qu'on leur dise qu'il n'y a pas d'argent, qu'ils vont parier sur La Masia pendant deux ou trois ans."

Une dette abyssale

Moins d'un an après avoir remporté la Liga, le Barça est confronté à la réalité d'une saison complète sans trophée. Il s'est incliné en finale de la Supercoupe d'Espagne face à son grand rival, le Real Madrid, a été éliminé de la Copa del Rey et occupe la troisième place du classement du championnat. Selon certaines estimations, ses dettes s'élèvent à plus d'un milliard d'euros.

Sur le terrain, les Blaugrana ont quelques semaines difficiles devant eux. Ils reçoivent Majorque vendredi, avant d'affronter Naples en huitième de finale retour de la Ligue des champions. Les deux équipes ont fait match nul à Naples à l'aller (1-1).