Gerard Piqué cash sur le scandale d'arbitrage : "De l'argent sale"

L'ancien défenseur du FC Barcelone Gerard Piqué a fait confiance au FC Barcelone suite aux allégations de corruption qui pèsent sur le club.

Les Blaugrana ont été accusés d'avoir versé à Jose Maria Enriquez Negreira, sur une période de 17 ans, un total de 7 millions d'euros, alors qu'il était vice-président de la Commission des arbitres (CTA).

Dans un entretien accordé à RAC1 et repris par Marca, Piqué a affirmé qu'il n'était pas au courant de l'affaire, ni des rapports de prospection sur les arbitres que Negreira était censé fournir.

Piqué s'exprime enfin

"Je n'étais au courant de rien. C'est plutôt du ressort de l'entraîneur et du staff technique. Les joueurs connaissent déjà les arbitres, les entraîneurs peuvent venir de l'étranger et avoir besoin d'aide. Je ne sais pas s'il s'agissait d'un poste d'assistant... Nous n'étions pas impliqués et nous n'étions pas au courant. Je ne l'ai pas rencontré, ni lui ni son fils".

"Je ne pense pas que le Barça ait acheté les arbitres, je risquerais ma peau [pour mon club].

Pour Piqué, tout cela n'a aucun sens. Selon lui, payer le vice-président de la CTA était une façon stupide de corrompre des officiels s'ils avaient l'intention de le faire.

"Les choses sont plus simples que d'aller voir le vice-président du CTA et de lui verser un salaire. Cela n'a pas de sens. Les conspirations et les campagnes... nous sommes habitués".

Cela dit, ce n'est pas la première fois que le conseil d'administration du FC Barcelone a du mal à prendre une décision sensée. Piqué a ensuite défendu la légitimité des titres remportés au cours de cette période, et il n'y avait aucune raison d'en douter.