Gerard Piqué annonce son retour au football !

L'ancien défenseur du FC Barcelone et de l'Espagne Gerard Piqué a annoncé son retour dans le football en tant qu'entraîneur.

Le Catalan, qui a annoncé sa retraite du football professionnel en novembre 2022, a confirmé sur les médias sociaux qu'il reviendrait au football en 2024 et qu'il serait prêt à occuper un poste d'entraîneur. Dans son billet sur X, Piqué a écrit : "C'est une nouvelle année et après avoir bien réfléchi, j'ai décidé de revenir au football. Il me manque beaucoup. Cette fois, ce ne sera pas en tant que joueur. Ce sera en tant qu'entraîneur. Je vous donnerai plus de détails à la fin de la semaine."

L'ancien international espagnol est resté associé au sport même après sa retraite. En 2018, il a racheté le club espagnol FC Andorra, par l'intermédiaire de sa société Kosmos Holding, alors qu'il était encore joueur au FC Barcelone. Sous sa direction, l'équipe a connu une ascension fulgurante en remontant de la cinquième à la deuxième division. L'ex-capitaine du FC Barcelone n'a pas révélé grand-chose sur la suite de sa carrière, mais il a promis de donner plus de détails d'ici la fin de la semaine.