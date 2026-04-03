L'ancienne star anglaise Steven Gerrard estime que les clubs saoudiens qui occupent le haut du classement pourraient tout à fait rivaliser dans un championnat de l'envergure de la Premier League.

Gerrard avait déjà pris les rênes d'Al-Ittihad pendant une saison et demie avant que son contrat ne soit résilié, en raison de mauvais résultats dans le championnat Roshen.

« La Roshen League n'est pas aussi facile que certains le pensent, a déclaré Gerrard dans une interview sur l'émission "Over Lap". C'est un championnat très compétitif, qui compte un formidable groupe de stars. »

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Il a ajouté : « À mon avis, les clubs de tête de la Roshen League pourraient facilement rivaliser en Premier League, car nous parlons de grands joueurs comme Karim Benzema et Aleksandar Mitrović, l’ancien joueur du Hilal. »

Il a poursuivi : « Les responsables du football saoudien ont un seul objectif : élever le niveau sportif en mettant tous les joueurs en contact avec des stars comme Ronaldo et Benzema. »

Il a conclu : « Si le travail se poursuit au même niveau, la sélection saoudienne fera une entrée remarquée à la Coupe du monde 2034. »