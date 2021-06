Georginio Wijnaldum : "Le PSG a été plus rapide"

Attendu au Barça, le milieu de terrain néerlandais s'est finalement engagé au PSG. Un choix qu'il a justifié ce samedi, en conférence de presse.

Il devait s'engager au FC Barcelone, il est finalement la première recrue estivale du Paris Saint-Germain. Libre de tout contrat après cinq saisons passées à Liverpool, Georginio Wijnaldum s'est officiellement engagé en faveur du club de la capitale, ce jeudi. Le PSG lui a fait parapher un contrat de trois ans, portant jusqu'en juin 2024.

"Rejoindre le PSG est un nouveau défi pour moi. J’intègre une des meilleures formations d’Europe et j’ai à cœur de pouvoir apporter mon envie et ma détermination à ce projet ambitieux", avait déclaré le Hollandais après avoir signé son bail, fier de rejoindre le Paris Saint-Germain. Un choix pourtant critiqué...

"Le PSG a été plus rapide, ils savaient ce qu'ils voulaient"

Présent en conférence de presse, ce samedi à la veille de l'entrée des Pays-Bas à l'Euro face à l'Ukraine (dimanche, 21 heures, à Amsterdam, le milieu de terrain s'en est expliqué plus en profondeur. "Avec le Barça, on a négocié pendant quatre semaines sans trouver d'accord. Le PSG a été plus rapide, ils savaient ce qu'ils voulaient et ils m'ont convaincu que le projet était intéressant", a ainsi déclaré celui qui a refusé de prolonger à Liverpool, tandis que les Anglais souhaitaient le préserver.

"Pour être honnête, ça a été un choix très difficile. On parle de deux très grands clubs, mais je suis très heureux d'avoir arrangé cela avant le début de l'Euro. Pour un tel tournoi, vous devez être concentré sur ce que vous avez à faire", a ensuite ajouté Georginio Wijnaldum, qui termine donc une saison aux allures de marathon.

International néerlandais, le milieu de terrain âgé de 30 ans est apprécié pour sa capacité à se projeter. Solide, technique et endurant, celui qui a remporté la Ligue des Champions en 2019 avec les Reds devrait apporter son expérience et sa polyvalence à l'équipe entraînée par Mauricio Pochettino. Une belle pioche !