EDF - Coman : "Ce qu'il me manque, c'est un titre en sélection"

Finaliste malheureux en 2016 et absent en Russie en 2018, Kingsley Coman espère décrocher un premier titre avec les Bleus cet été.

Cela fait déjà plus de cinq ans que Kingsley Coman a fait ses grands débuts en équipe de France. C'était contre l'Allemagne, un triste soir de novembre 2015. Avec désormais 30 sélections (5 buts), l'attaquant du Bayern est bien établi en sélection.

"Je ne suis pas déçu par mon bilan en bleu. Je ne pense pas qu'il soit mauvais. Forcément, j'aurais préféré plus jouer, être plus décisif mais j'ai beaucoup progressé", affirme-t-il dans une interview accordée à L'Equipe.

"Quand je regarde le joueur que j'étais il y a six ans et le joueur que je suis maintenant, je suis fier, heureux de celui que je suis devenu. Et je suis très bien dans ce groupe. Je trouve que j'ai une importance. Je fais partie des plus anciens."

Des anciens battus en finale de l'Euro 2016, avant de remporter le titre mondial en Russie. Sans le joueur formé au PSG. "Vous savez, moi, je reste sur la défaite en finale de l'Euro il y a cinq ans. Je n'étais pas là, en Russie. C'est l'objectif, de gagner l'Euro, et d'avoir un rôle : d'être décisif quand je peux, forcément, poursuit-il. Mais ce qui me manque aujourd'hui, dans mon palmarès, c'est un titre en sélection. Pour l'Euro, la victoire, c'est mon objectif n° 1."

Parmi les autres sujets évoqués, le Bavarois revient sur sa collaboration d'une saison avec Guardiola (2015-2016) en Bundesliga. Un entraîneur qui a changé la façon de jouer du jeune feu follet.

L'article continue ci-dessous

"Ça a été le premier, ou l'un des premiers, à me dire : 'Prends la balle et va, provoque. Si tu perds la balle, ça n'est pas grave. La prochaine fois, tu réessaies.' Guardiola a ancré ça en moi. Et ça, ça m'avait choqué", détaille Coman.

"Parce qu'en France, c'était un peu le contraire. On me disait plutôt, quand j'étais plus jeune : 'Lâche un peu plus ta balle, provoque un peu moins, jouer un peu plus avec tes coéquipiers.' Ce qui était complètement normal, dans ma formation.

"Pour moi qui aime dribbler - et à l'époque, c'était mon seul but sur le terrain (rires) -, je me disais : cette liberté, elle est parfaite. Il m'a permis de me libérer, d'utiliser mon potentiel de 'percussion' au maximum."