Georginio Wijnaldum dévoile le nom de ses deux idoles

Débarqué cet été au PSG, Wijnaldum a longtemps suivi les traces de deux gloires du Real Madrid : Zidane et Seedorf.

Ses premiers pas avec le PSG ont été compliqués mais l’arrivée de Georginio Wijnaldum est une belle pioche des dirigeants parisiens. En discussion avec le Barça pour une arrivée libre durant l’été, le capitaine des Pays-Bas a finalement été convaincu par le club français et vient renforcer un secteur qui aura besoin d’être au top pour combler le déficit défensif du trio Mbappé - Neymar - Messi.

Passé par Rotterdam, Newcastle et Liverpool, Wijnaldum a pratiquement tout connu. Un rôle de leader chez les Magpies puis plus dans l’ombre chez les Reds où il s’est malgré tout imposé comme un pion essentiel du système Jürgen Klopp avec comme apothéose le succès en Ligue des Champions puis en Premier League.

Arrivé au PSG pour garnir un peu plus sa salle des trophées, le milieu néerlandais est revenu sur ses inspirations de jeunesse et ceux qui l’ont tant fait rêver alors qu’il n’était qu’un gamin.

Et s’il a été proche de signer au Barça durant l’été, c’est bien du côté du rival madrilène qu’il n’avait d’yeux. En effet, Zinedine Zidane et Clarence Seedorf sont les deux idoles de Wijnaldum, qui n’a pas hésité à tirer le meilleur des deux anciens joueurs du Real Madrid.

"J’avais deux idoles quand j’étais jeune. Seedorf et Zidane. Je crois que je n’ai pas besoin de dire pourquoi Zidane l’était, a-t-il déclaré, sourire aux lèvres, à FootMercato. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle j’ai souvent jouer avec le numéro 5. C’est devenu un numéro fétiche parce qu’il jouait au Real Madrid avec ce numéro."

"Seedorf était aussi une idole et un immense joueur. Il jouait dans le même zone du terrain que moi. En plus, c’est un héros pour le Surinam, qui est le pays d’origine de mes parents."

"La communauté surinamienne est vraiment très importante au Pays-Bas donc quand tu as grandi en tant qu’enfant surinamien et que tu entends comment tes proches parlent de Seedorf, il devient forcément ton idole."

Entre l’ancien meneur de l’équipe de France et celui des Pays-Bas, Georginio Wijnaldum a choisi le haut du panier du football des années 2000 et on ne peut que valider ces choix.