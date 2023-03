Gênant : Quand Raphinha se prend pour Ronaldinho

Ronaldinho occupe une place particulière dans le cœur de la plupart des amateurs de football, surtout à Barcelone.

C'est peut-être l'une des raisons qui ont poussé Raphinha à rejoindre le club, après avoir vu l'une de ses idoles triompher sous le maillot blaugrana.

L'idole de Raphinha

En termes de style de jeu, les deux ne sont pas tout à fait similaires, mais au micro de Catalunya Radio, Raphinha dit qu'il est plus Ronaldinho que Rivaldo. MD a couvert ses propos.

"En dehors du terrain, je ne connais pas beaucoup Rivaldo, mais je sais que Ronaldinho, sur et en dehors du terrain, était toujours le même, toujours souriant. En dehors du terrain, je suis un peu plus comme Ronaldinho et sur le terrain, un peu plus comme Rivaldo, plus concentré, plus sérieux.

Ronaldinho, en dehors du terrain, avait la réputation d'être un boute-en-train, alors que Raphinha n'a jamais été que le summum du professionnalisme.

Raphinha n'a pas hésité à critiquer le FC Barcelone ces dernières semaines, qui n'a pas connu la joie de Ronaldinho, ni le brio de Rivaldo.

"C'est le plus important pour tout le monde, même si vous jouez mal mais que vous gagnez, c'est ce qui peut nous donner la Liga, mais nous jouons mal depuis quelques matches".

"Nous devons nous améliorer, mais jouer des matches tous les trois jours pèse un peu et cette semaine libre était importante pour récupérer et se reposer, à l'entraînement, j'ai vu que nous avions besoin de repos pour mieux revenir.

Il semble que l'équipe soit convaincue que, même s'il est important de pratiquer un "bon" football, attrayant pour les supporters, la victoire passe avant tout. Même si Xavi Hernandez affirme que Barcelone n'avait pas l'intention de jouer comme il l'a fait à Santiago Bernabéu la semaine dernière, nombreux sont ceux qui auront été encouragés par la force de caractère dont ils ont fait preuve.