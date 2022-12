Gavi plus jeune joueur en phase éliminatoire d'un Mondial depuis Pelé

Ce mardi, Gavi est devenu le plus jeune joueur à jouer en phase éliminatoire d'un Mondial depuis Pelé en 1958.

Révélé aux yeux du monde sous les couleurs du FC Barcelone depuis la saison 2021-2022, Gavi s’affirme comme l’un des plus gros talents de la Coupe du monde 2022 alors qu’il a fêté ses 18 ans en août. À son âge et déjà titulaire en puissance avec l’Espagne, le jeune Barcelonais a évidemment l’occasion de battre des records de précocité. Lors du carton de la Roja contre le Costa Rica à la première journée, il est devenu le troisième plus jeune buteur d’une phase finale d’un Mondial derrière Pelé et Manuel Rosas, à 18 ans, 3 mois et 18 jours.

18 - À 18 ans et 123 jours, Gavi est le plus jeune joueur à débuter un match à élimination directe de Coupe du Monde depuis Pelé en finale en 1958 (17 ans et 249 jours). Joyau. #MARESP pic.twitter.com/KVnbWOUQos — OptaJean (@OptaJean) December 6, 2022

Un record de précocité pour Gavi

Ce mardi en huitième de finale face au Maroc, Gavi est devenu, à 18 ans et 123 jours, le plus jeune joueur à jouer dans un match à élimination directe depuis... Pelé en 1958. De son côté, Sergio Busquets a égalé un record d’ancienneté, que Gavi battra peut-être un jour. L’autre milieu du Barça a égalé Sergio Ramos et Iker Casillas comme joueur espagnol ayant le plus joué en Coupe du monde avec 17 matches