Gavi, Liverpool n'en veut plus

Les géants de la Premier League Liverpool ont choisi de mettre fin à leur intérêt pour le transfert de Gavi, la starlette du FC Barcelone.

Gavi a connu la célébrité au cours de sa première saison en Liga, avec un rôle régulier dans l'équipe première au Camp Nou, alors qu'il n'aura pas 18 ans avant août.

L'adolescent a également fait son entrée dans l'équipe senior de la Roja, devenant à la fois le plus jeune joueur capé et le plus jeune buteur de l'histoire de l'Espagne, en l'espace de 12 mois.

Cependant, son avenir en club fait l'objet de nombreuses spéculations, car son contrat actuel expire l'été prochain.

L'article continue ci-dessous

Liverpool était prêt à payer sa clause libératoire de 50 millions d'euros, afin de déclencher les négociations, mais selon les rapports de Diario Sport, Gavi a l'intention de signer une prolongation dans les semaines à venir.

Dans le cadre de son renouvellement, une nouvelle clause de sortie de 1 milliard d'euros sera insérée dans son contrat, les Reds admettant désormais leur défaite dans leurs tentatives de signer l'intendant andalou le mois prochain.