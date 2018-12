Gattuso estime l'AC Milan dans "une situation d'urgence"

Le technicien italien est conscient du moment délicat traversé par le club lombard.

Défait par la Fiorentina à San Siro sur un but de Federico Chiesa (0-1), l'AC Milan demeure toujours quatrième de Serie A mais reste sur 3 matches de suite en championnat sans avoir marqué le moindre but (contre le Torino, Bologne et la Fiorentina).

Gattuso sur la crise milanaise: "Un moment délicat, mais nous sommes en situation d'urgence. Montolivo? Les autres sont en avance", a-t-il indiqué au micro de Sky.

"C’est une période compliquée: l’urgence qui y règne ne me permet pas de reprocher quoi que ce soit à mon équipe, mais il faut maintenant rester lucide sans chercher coupable et non coupable."

"Higuain vit un moment moins brillant que le reste de l'équipe, mais tant qu'il restera à Milanello, il restera un joueur important. L'échange avec Morata ? c'est une question qui doit être posée au club", a jugé Gattuso.