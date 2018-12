Mercato - Higuain dans le viseur de Chelsea, un échange possible avec Morata ?

Selon Sky Sports, Chelsea voudrait recruter Higuain dès le mois de janvier. Un échange avec Alvaro Morata serait possible.

Après quatre mois entre joies et déceptions, l'aventure de Gonzalo Higuain à Milan pourrait déjà prendre fin. Le joueur pourrait prendre la direction de Chelsea qui, selon Sky Sports, voudrait le recruter dès le mois de janvier.



Les Blues seraient à la recherche d'un attaquant de calibre international avec la capacité de marquer des buts. Déjà cet été, on parlait d'une approche britannique avant que le club ne décide de rester avec Olivier Giroud et Alvaro Morata sur le front de son attaque.



Les quelques buts du Français et de l'Espagnol dans la première moitié de la saison, seulement 6 en Premier League, auraient convaincu Sarri et le club d'investir dans un joueur de plus de 30 ans, contrairement à ce qui se passe habituellement au club.

Le choix prioritaire serait alors celui de Gonzalo Higuain, qui retrouverait à Milan Maurizio Sarri, l'entraîneur avec qui il a vécu la saison la plus prolifique de sa carrière avec 36 buts en Serie A sous le maillot du Napoli.



Dans l’hypothèse d’un deal entre Chelsea et Milan, Alvaro Morata, pourrait faire le chemin inverse.



Higuain a été prêté par la Juventus Turin à l'AC Milan pour un montant de 18 millions d'euros et une option d'achat fixée à 36. L'opération s'annonce donc complexe.

Gonzalo Higuain a marqué 5 buts en 12 matches de Serie A cette saison et n'a pu empêcher son équipe, quatrième en championnat, de se faire éliminer dès la phase de groupes de la Ligue Europa.