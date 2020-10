Gasset croit en la résurrection de Hatem Ben Arfa

L’entraineur bordelais, Jean-Louis Gasset, est certain que Hatem Ben Arfa va très bientôt retrouver tous ses moyens.

Lors des derniers jours du mercato, s’est payé les services de l’ancienne grande star du football français, en la personne de Hatem Ben Arfa. Sur le plan médiatique, c’est un joli coup, mais qu’en est-il sur le plan sportif ? Le milieu offensif de 33 ans peut-il encore retrouver son meilleur niveau et redevenir le joueur que toutes les défenses de craignaient. Pour Jean-Louis Gasset, le coach des Marine et Blanc, il n’y a aucun doute à ce sujet.

« Il faut déjà qu'il retrouve le rythme, a confié Gasset en conférence de presse. Parce qu'il a eu un arrêt assez conséquent. Le talent, il n'a rien perdu. Je peux vous dire qu'il a des fulgurances à l'entraînement. J'avais dit que c'était un génie, ça l'est toujours. Maintenant on sait très bien que le physique dans le football est très important. »

« Ben Arfa va nous amener un grand plus »

L’entraineur des Girondins attend aussi de HBA qu’il serve de modèle aux plus jeunes et qu’il leur montre la voie à suivre pour réussir au plus haut niveau. « Il doit faire progresser les jeunes, faire bonifier la ligne d'attaque parce que c'est un joueur qui peut débloquer des matches, a tonné l’expérimenté technicien. Il va nous amener un gros plus qui pourra peut-être nous donner un peu plus d'ambition. C'est un garçon qui ne parle pas beaucoup mais à travers son visage, on voit s'il est bien ou s'il n'est pas bien. Il vous le fait vite comprendre. Là, je sens qu'il a envie, je sens qu'il est motivé. Il a tout fait pour venir travailler avec nous. Il sait que le groupe attend un plus d'un leader technique. »

La prochaine sortie des Aquitains ça sera samedi contre l’ . Gasset a affirmé qu’il y a de bonnes chances pour que l’ancien international tricolore soit dans le groupe pour ce rendez-vous. « Il n'est pas mal. Déjà il est 'fit'. Ensuite c'est vrai qu'il avait travaillé, qu'il avait pris un préparateur physique, qu'il faisait beaucoup de salle. Donc c'est acceptable. Il sera dans le groupe », a-t-il conclu.