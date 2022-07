Gasperini : "J'étais prêt à quitter l'Atalanta"

Le technicien italien ne s'en cache pas : il aurait pu quitter l'Atalanta Bergame, avant de décider de rester pour ses liens avec la ville.

L'Atalanta est prêt à lancer la nouvelle saison avec la rencontre de groupe à Zingonia prévue pour le lundi 4 juillet. À la tête du club se trouvera à nouveau Gian Piero Gasperini, pour la septième saison consécutive.

"Si je suis encore là, c'est grâce au lien fort qui existe avec la ville"

La crise de la septième année a-t-elle donc été évitée ? Evidemment oui, même si l'entraîneur de Grugliasco ne nie pas qu'il y avait une possibilité de se séparer de la Dea :

"J'étais vraiment prêt à partir, si le club le voulait", a-t-il confié à la Gazetta dello Sport.

Au contraire, l'affection et l'estime qui le lient à la place de Bergame ont agi comme un ciment entre les parties :

"Si je suis encore là, c'est grâce au lien fort qui existe avec la ville. Lors du dernier match contre Empoli, j'ai fortement ressenti la demande des gens : 'Reste à Bergame'. Cela a conditionné mes choix, cette confiance m'a permis de rester ici."

Un mercato plus ambitieux à prévoir ?

Gasperini ne cache pas certaines frictions avec le club, notamment en ce qui concerne la vision sur le marché du football :

"Une nouvelle énergie aurait aidé. Un champion aurait apporté un nouvel enthousiasme et stimulé la compétitivité. Nous sommes restés les mêmes pendant trop longtemps. Toloi, De Roon, Freuler, Djimsiti sont là depuis avant mon arrivée. Mes demandes sur le marché ont toujours découlé du même besoin : 'ne pas rester immobile'.

"Nous avons eu des ventes importantes, des revenus considérables grâce à la Ligue des champions, mais nous sommes restés très statiques, surtout en attaque. Une vingtaine de joueurs de champ sont allés et venus, devant, nous sommes restés les mêmes et entre-temps nous avons perdu Gomez et Ilicic, Zapata a été blessé. Les équipes s'améliorent lorsqu'elles se renforcent en attaque.

"Nous sommes restés les mêmes parce que nous marquions beaucoup de buts. Et au contraire, surtout ces deux dernières années, avec les ressources disponibles, c'était le bon moment pour faire venir un nouveau champion, comme Gomez et Ilicic'.

Parmi les derniers coups d'éclat du marché, l'arrivée à Bergame de Jérémie Boga en provenance de Sassuolo. Pour Gasperini, il y a encore beaucoup de travail à faire sur l'Ivoirien :

"Le problème avec Boga, c'est le coût. S'il avait coûté ce que Sassuolo lui a payé, nous serions tous heureux. Il a le dribble, le sprint, la technique. Mais il a été payé comme un champion charismatique et décisif. Pour l'instant, c'est juste un joueur individuel. Mais il est jeune et va apprendre."