Gary Neville détruit (encore) les Mancuniens

Privés de Cristiano Ronaldo pour cause de maladie, les Red Devils ont enregistré une nouvelle contre-performance en Premier League ce samedi. A domicile, ils ont essuyé le nul face à Leicester.

L'ancien défenseur de Manchester United, Gary Neville, n'a pas hésité à s'en prendre aux Red Devils et à leur entraîneur Ralf Rangnick, déplorant principalement leur première mi-temps terne et d’une faiblesse alarmante.

Neville ne prend toujours pas de gants

"Manchester United est inoffensif", a regretté l’ex-défensif en commentant le match pour Sky Sports. "C'est pathétiquement lent. Pas de rythme, pas de tempo. Si Leicester avait quelque chose en lui, il irait battre Manchester United."

L’entraineur allemand n'a donc pas échappé non plus échappé aux critiques du consultant anglais. Il lui est reproché d’évoluer sans véritable attaquant depuis plusieurs matches. "Je n'aime pas du tout ce système. Nous avons vu comment Manchester United a joué avec ce système à l'Etihad. C'est un peu le bazar, a poursuivi Neville. Rashford doit être aligné. Pogba et Fernandes ne sont pas des avant-centres."

Ce n’est pas la première fois que Neville montre du doigt les carences de son ancienne formation. Il avait déjà été très agressif après la défaite dans le derby contre City (1-4), en parlant d’une prestation « honteuse » et indigne d’un club comme MU. Manifestement, malgré son passé au club, il ne se gêne pas pour dire tout ce qu’il a sur le cœur à l’heure d’analyser les prestations mancuniennes.