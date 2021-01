"Gareth Bale va finir par montrer ses qualités"

L'ailier gallois peine à séduire depuis son arrivée à Tottenham, mais on continue toujours à croire en son retour en grâce dans la capitale anglaise.

Michael Dawson a encouragé Gareth Bale pour qu'il réussisse à alors que ce dernier est en difficulté depuis son arrivée en prêt de Madrid.

Bale a eu du mal à retrouver le meilleur de son rendement depuis son retour chez les Spurs l'été dernier et pour une pige d'une saison.

José Mourinho n'offre pour l'instant qu'un temps de jeu très limité aux Gallois, malgré les attentes des supporters londoniens qui voyaient le célèbre gaucher conquérir immédiatement sa place aux côtés de Harry Kane et Son Heung-min.

Cependant, Bale n'a pas encore prouvé qu'il peut à nouveau répondre aux exigences rigoureuses des matches à répétition. Le joueur de 31 ans a dû se contenter de12 rencontres toutes les compétitions pour les Spurs jusqu'à présent cette saison. Il a réussi à marquer trois buts bien qu'il soit principalement utilisé comme remplaçant, mais Mourinho continue de le laisser à l'écart. Ça a été le cas contre mercredi dernier, et aussi face à Sheffield United ce dimanche.

Il a été suggéré que le technicien portugais ne croyait plus en la capacité de Bale d'être décisif dans le dernier tiers du terrain et Dawson a reconnu que ces réserves sont pour l'instant légitimes.

Cela étant, l'ancien défenseur des Spurs garde la conviction que sonex-coéquipier peut retrouver sa meilleure forme et il l'a confié à Sky Sports: "J'étais tellement excité quand il est arrivé. Mais, cela ne s'est pas déroulé comme prévu pour Gareth et c'est vraiment décevant. J'ai été déçu de ne pas le voir venir jouer Fulham. Quand le match est disputé, il peut poser des problèmes, mais nous n'avons pas encore vu cette vraie qualité que nous avons vue au début de sa carrière avec les Spurs."

"Il possède toujours cette qualité et ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne la retrouve", a ajouté l'ex-international anglais.

Dawson a conclu en indiquant que ce sont les blessures qui ont empêché Bale de se montrer performant depuis son retour à Tottenham: "Gareth est un joueur qui doit sprinter. Lors de son premier séjour chez les Spurs, il avait l'habitude de dépasser les joueurs comme s'ils n'étaient pas là. C'était comme les hommes contre les garçons dans la cour de récréation, il était si bon. Nous ne pouvons pas lui demander d'être au top de son rythme sans qu'il n'enchaine les matches. Il n'a pas joué pendant de longues périodes, il vieillit et il est peut-être inquiet à propos de sa vitesse. Nous n'avons vu que des aperçus et Gareth doit jouer de cette façon, c'est son jeu - prendre de vitesse ses adversaires. Il doit revenir au sprint et déborder".