Real Madrid : Vers un retour de Gareth Bale ?

Selon le Times, on se dirige tout droit vers des retrouvailles gênantes entre Bale et Zidane.

Bien que Gareth Bale soit "heureux" d'avoir effectué son retour à , le Times rapporte qu'il n'y a aucune garantie que l'attaquant restera en la saison prochaine.

Les blessures ont entravé la saison du joueur avec un problème de genou qui a privé le Gallois de trois affrontements en Premier League, deux matchs de et le match de la Coupe EFL contre .

Un problème de mollet a également vu Bale manquer deux autres matchs de Premier League et la demi-finale de la contre Brentford alors que le joueur né à Cardiff n'a joué sus le maillot de Tottenham pendant 623 minutes en 12 matches sur l'ensemble de la saison en cours.

Le Times suggère que Bale est «plus heureux à Londres qu'à Madrid et souhaite obtenir plus de matchs», le joueur bénéficiant d'une excellente relation avec le reste de l'équipe des Spurs et l'entraîneur José Mourinho.

Selon le journal, le bonheur du joueur à lui seul pourrait ne pas suffire pour le voir rester avec l'équipe anglaise l'année prochaine, Tottenham supposant que pour la saison 2021/22, Bale sera de retour dans la capitale espagnole. Seule des performances exceptionnelles de l'attaquant gallois sur la duexième partie de saison pourrrait potentiellement changer la mentalité du club londonien.

Pour rappel, le Gallois, qui a quitté la capitale espagnole en septembre en raison de sa mauvaise relation avec Zinedine Zidane, a décidé de ne pas donner un seul point au tacticien français dans son vote pour le Trophée The Best 2020 du meilleur entraîneur, il y a quelques semaines.

Les votes de Bale sont allés d'abord à Hans-Dieter Flick, entraîneur du , Jürgen Klopp de , et au boss de Séville Julen Lopetegui, son ancien entraîneur pendant cinq mois, de juin à octobre 2018 au .