Gareth Bale, légende du Real Madrid ? Le débat est lancé

Gareth Bale restera dans les mémoires comme "l'un des grands joueurs du Real Madrid", selon son agent Jonathan Barnett.

Barnett a parlé en exclusivité à GOAL de l'héritage madrilène de Bale et de son nouveau départ en MLS à LAFC, qu'il a rejoint sur un transfert gratuit après son départ de Santiago Bernabeu cet été.

À la question de savoir comment on se souviendrait de Bale pour son passage dans la capitale espagnole, Barnett a répondu : "Comme l'un des grands joueurs du Real Madrid".

L'agent du Gallois a également révélé comment l'attaquant s'est installé à LAFC, ajoutant : "Il a été merveilleux. Il adore ça. C'est un endroit extraordinaire pour vivre et il en profite vraiment."

Bale a remporté une multitude de trophées à Madrid, dont cinq Ligues des champions et trois titres de Liga - mais ses dernières années au club ont été controversées car il a glissé dans la hiérarchie tout en continuant à empocher des salaires lucratifs. Il a été suggéré que le joueur de 33 ans pourrait prendre sa retraite après la Coupe du monde 2022, mais Barnett a minimisé cette possibilité. "Les gens en parlent beaucoup et ils ne savent rien du tout. Voyons ce qui se passe", a-t-il dit. "Nous avons la Coupe du monde qui arrive et il va jouer la Coupe du monde, il va gagner la Coupe du monde... (rires). Nous verrons ce qui se passera ensuite. S'il en profite, qui sait ?"