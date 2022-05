Gareth Bale, la der des ders

C'est le dernier match de la saison et les Madrilènes tenteront de terminer leur campagne en beauté avant la finale de la Ligue des champions contre Liverpool, le 28 mai à Paris.

Les Madrilènes ont remporté la Liga à quatre journées de la fin et ont utilisé la période précédant le match contre Liverpool comme une sorte de pré-saison.

Mais ils chercheront à réaliser une bonne performance demain soir pour s'assurer d'arriver à Paris la tête haute.

Il a remporté la Copa del Rey le mois dernier dans sa ville natale de Séville, en battant Valence à La Cartuja. Ils sont également en passe de terminer à la cinquième place de la Liga pour la deuxième saison consécutive.

Ils viendront dans la capitale avec l'intention de gâcher la fête.

Outre les adieux à Paris, ce match sera également l'occasion de dire au revoir à plusieurs joueurs de longue date.

Marcelo, Isco et Gareth Bale voient tous leurs contrats avec Madrid expirer à la fin de la saison et il semble presque certain que chacun d'entre eux partira. Tous trois ont été nommés dans le groupe de la journée.