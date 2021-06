Gareth Bale évoquera son avenir après l'Euro 2020

Alors que beaucoup de rumeurs circulent à son sujet, l'international gallois veut rester pleinement concentré sur ses objectifs en sélection.

Gareth Bale donne peu d'indices quand il s'agit de ses projets futurs. Ces derniers jours, il a été suggéré que l'international gallois prenne sa retraite... Sa réticence à participer à ce débat, cependant, ne sert qu'à maintenir le moulin à rumeurs, et la possibilité d'une retraite sportive en 2022, au terme de son contrat au Real, est bien réelle.

Interrogé sur le sujet, Gareth Bale a déclaré aux journalistes qu'il était en mission pour l'Euro 2020 avec son pays. Sa seule priorité à l'heure actuelle. "De toute évidence, beaucoup de choses ont été écrites sur le fait de savoir si je fais ceci ou cela. Pour moi, l'essentiel est que je ne veux rien dire qui puisse causer plus de chaos", a-t-il confié.

"Si je dis quelque chose, ça va juste causer encore plus de chaos"

"Je veux juste me concentrer sur cet Euro. Je ne veux rien dire qui puisse causer des problèmes sur ce que je fais ou ce que je ne fais pas. Quand l'Euro se terminera pour nous, je vais m'asseoir et décider de ce que je veux faire" , a ensuite précisé Gareth Bale, admettant indirectement qu'il s'apprêtait à faire des choix forts.

Il pourrait y avoir un rôle pour Bale au Real Madrid la saison prochaine alors que Zinedine Zidane, l'homme qui l'a freiné dans la capitale espagnole, a quitté son poste d'entraîneur. Un retour permanent aux Spurs a également été envisagé, après avoir marqué 16 buts en 2020-2021, mais les poids lourds de la Premier League cherchent aussi un coach.

"Comme je l'ai dit, je vais m'asseoir après l'Euro et décider de ce que je veux faire. Je veux tout donner dans cet Euro et mettre tout ce que je peux comme nous le faisons dans chaque match. Si je dis quelque chose, ça va juste causer encore plus de chaos donc ça ne sert à rien", a enfin martelé le Gallois. Le message est passé.