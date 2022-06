Gareth Bale a confirmé qu'il continuerait à jouer la saison prochaine après que le Pays de Galles ait décroché sa place pour la Coupe du monde 2022.

Le capitaine Bale est toujours la star de son équipe nationale et il a réalisé une performance qui a permis à l'équipe de Rob Page de battre l'Ukraine à Cardiff.

Le coup franc dévié de Bale a assuré la victoire 1-0 dans la capitale galloise et le joueur de 32 ans était aux anges à la fin du match.

Bale a déjà informé les fans de son départ du Real Madrid à l'expiration de son contrat ce mois-ci, et l'attention se porte désormais sur sa prochaine étape.

La star sortante des Los Blancos avait précédemment rejeté les suggestions d'une éventuelle retraite liée à la qualification du Pays de Galles, mais il va maintenant continuer avant le tournoi au Qatar en novembre.

"C'est le plus grand résultat de l'histoire du football gallois", selon les rapports de Wales Online.

"La chose la plus importante est de s'en sortir et d'aller à la Coupe du monde. J'ai tout donné sur le terrain et je tournais un peu à vide.

"(La retraite est-elle retardée ?) Oui, un peu. J'ai des offres !"

On s'attend maintenant à ce que Bale fasse une pause dans les semaines à venir avant de prendre une décision concernant son nouveau club. Le club de Cardiff City, en Championship, est en tête de liste pour trouver un accord à court terme avec lui.