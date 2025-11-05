Gareth Bale déçu par Mbappé !

Bale a déclaré être frustré car les attaquants madrilènes ont tenté de « compliquer les choses » lors d'une prestation plutôt timide à Anfield mardi soir.

Un Real Madrid inoffensif s'incline à Anfield

Le Real Madrid a subi sa première défaite en Ligue des Champions cette saison – et seulement sa deuxième au total – en s'inclinant de justesse 1-0 face à Liverpool à Anfield mardi soir. Un but d'Alexis Mac Allister en seconde période, sur un coup franc de Dominik Szoboszlai, a suffi aux Reds pour enregistrer leur troisième victoire seulement lors de leurs neuf derniers matchs.

Un retour à domicile à oublier pour l'entraîneur du Real Madrid, Xabi Alonso, et l'icône du club, Trent Alexander-Arnold, dont l'entrée en jeu tardive a été couverte par une pluie de sifflets et de huées des tribunes. L'Anglais n'a pas réussi à peser sur le match pour son retour à Merseyside, le Real Madrid devant une performance exceptionnelle de Thibaut Courtois qui a limité le score à 1-0.

Avant la rencontre, tous les regards étaient tournés vers Vinicius et Mbappé, ce dernier étant particulièrement en forme avec 18 buts en 14 matchs. Cependant, le duo n'a eu que peu ou pas d'impact sur le déroulement du match, la faute à une organisation défensive brillante de Liverpool, combinée à une immense soif de victoire et un engagement sans faille.

Interrogé par CBS Sports, Bale a déclaré : « Je pense que c'est cette étincelle dont [Thierry] Henry et moi parlions qui nous a manqué : Mbappé et Vinicius n'ont pas réussi à faire la différence dans les 30 derniers mètres et à relancer le Real Madrid. C'est un peu décevant de constater que dans cette zone, on n'a pas retrouvé la qualité qu'on attend des joueurs du Real Madrid. »

Bale a également souligné le manque de présence physique de l'équipe d'Alonso dans la surface de réparation. « C'est frustrant, je pense qu'ils se compliquent la vie », a déclaré le quintuple vainqueur de la Ligue des champions. « Parfois, ils devraient simplement essayer de tester le défenseur. Ils sont clairement plus rapides que tous les autres joueurs sur le terrain. Mais je pense que peut-être ils ne le font pas parce qu'il n'y a personne d'autre dans la surface pour réceptionner les centres. Ils ont peut-être besoin de ce numéro neuf. »