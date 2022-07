Gareth Bale a perdu une fortune en quittant le Real Madrid

La star galloise Gareth Bale gagnera à LAFC moins de 95% de ce qu'il gagnait par saison au Real Madrid.

Un "sacrifice" de plus de 30 millions de dollars, mais le joueur veut profiter de l'occasion pour aider l'équipe de MLS à grandir et, étant donné le manque d'activité qu'il avait en LaLiga, il veut sûrement des minutes pour arriver en pleine forme pour la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Gareth Bale a été la recrue vedette de la MLS pour la saison en cours. Le joueur a atterri le week-end dernier à Los Angeles et a déjà offert sa première roue, il s'est déjà entraîné, a assuré qu'il veut des titres et qu'il ne lui reste plus qu'à démontrer sur le terrain sa qualité et ses capacités.

L'ancien joueur de Tottenham gagnait près de 33 millions de dollars par saison avec le Real Madrid, et à LAFC il gagnera à peine 1,5 million de dollars. Même dans l'équipe d'Angelina, il n'est pas le mieux payé, pas même en MLS, où des joueurs comme le Mexicain Javier Chicharito Hernandez ou son désormais coéquipier, Carlos Vela, reçoivent un meilleur salaire, trois ou quatre fois plus élevé.