Faut-il garder ou supprimer les replays en FA Cup ? Klopp se positionne

En Angleterre, en cas de match nul en FA Cup, les équipes doivent rejouer le match. Une règle qui fait débat et Klopp a livré son sentiment.

Le samedi 7 janvier 2023, Liverpool recevait Wolverhampton à Anfield à l'occasion du troisième tour de la FA Cup, la Coupe d'Angleterre.

Les deux équipes se sont quittées sur un match nul 2-2 ce qui signifie qu'il y aura un « replay », c'est-à-dire un match à rejouer mais, cette fois, sur le terrain de Wolverhampton.

Klopp pas vraiment fan des « replays »

Lors de la conférence de presse d'après-match, Jürgen Klopp, l'entraîneur de Liverpool, n'a pas caché son désarroi face à cette règle.

« Dans un tel cas, nous pourrions éventuellement jouer une prolongation ou une séance de tirs au but et le résultat du match aurait été connu dès ce soir. Nous ne méritions pas plus qu'un match nul ce soir et peu importe les conséquences, on va maintenant jouer un match supplémentaire. C'est comme ça, je n'ai aucun problème avec cette règle. En Allemagne, quelqu'un m'a dit qu'ils allaient supprimer les « replays » ou que quelqu'un allait soumettre l'idée de les supprimer. Mais je ne sais si j'ai bien compris ce qui a été dit. Il y a eu une discussion mais elle ne vient pas de moi. On m'a posé une question et je ne pense pas que nous devons continuer à faire jouer des « replays » mais je sais qu'ils sont encore présents dans le règlement », a expliqué le coach des Reds dont le calendrier avec la Premier League et la Ligue des champions sera bien chargé en 2023.

Rendez-vous le 17 janvier 2023 pour le replay

« Maintenant nous devons aller à Wolverhampton. En ce moment, les Wolves sont plus heureux que nous avec cette règle mais nous aussi nous sommes heureux d'avoir une nouvelle chance de nous qualifier », a finalement confié Klopp.

Une qualification à l'issue de ce replay lui donnerait sans doute un avis plus positif sur cette règle. Le match entre Wolverhampton et Liverpool se rejouera le mardi 17 janvier à 20h45. En cas de nouveau match nul, il y aura cette fois une prolongation puis, si les deux équipes n'arrivent pas à se départager, une séance de tirs au but.