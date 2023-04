Galtier ou Mourinho pour coacher le PSG ? Nasser Al-Khelaïfi mis en garde par l'un de ses prédécesseurs

Ancien président du PSG, Charles Villeneuve explique pourquoi José Mourinho ne doit pas entraîner le PSG la saison prochaine.

Le PSG est bien parti pour remporter le championnat de France cette année mais Christophe Galtier sera-t-il pour autant l'entraîneur du PSG la saison prochaine ?

Galtier assure qu'il sera le coach du PSG la saison prochaine

A la veille du match du PSG contre Angers, l'entraîneur a répondu par l'affirmative à cette question : « Nous travaillons avec Luis Campos sur l'architecture de l'effectif de la saison prochaine, avec les modifications que l'on souhaite apporter pour améliorer l'équipe, pour avoir peut-être plus de variété dans notre jeu, à travers différentes organisations, avoir un meilleur équilibre. Nous travaillons depuis des semaines et aussi la semaine dernière plus précisément. »

Mais si le coach est optimiste et que son contrat court jusqu'en juin 2024, le faible niveau jeu affiché par son équipe et les éliminations précoces en Ligue des champions (contre le Bayern Munich) et en Coupe de France (contre l'Olympique de Marseille) font que son avenir est incertain.

Depuis plusieurs semaines, plusieurs noms circulent pour succéder à Christophe Galtier à l'issue de la saison. L'un qui revient le plus souvent est celui de José Mourinho.

Comme nous vous en parlions il y a quelques jours, l'actuel entraîneur de l'AS Roma est prêt à quitter l'Italie en fin de saison pour deux destinations : Chelsea ou le PSG.

Pour Charles Villeneuve, Mourinho est un coach "hystérique"

Si Jérôme Rothen ou encore Christophe Dugarry ont clamé que le PSG avait besoin de José Mourinho, ce n'est pas du tout ce que pense Charles Villeneuve.

Ancien président du Paris Saint-Germain du 27 mai 2008 au 3 février 2009, Charles Villeneuve s'est prononcé en défaveur d'une arrivée du Special One au PSG lors de l'émission Europe 1 Sport.

« Si on veut un coach hystérique, il n'y a pas de problème pour prendre Mourinho compte tenu du désordre à l'heure actuelle », explique l'ancien journaliste de TF1.

« Il y a beaucoup d'ordre à mettre et là, ce serait encore pire. Je crois que nous, les journalistes, on aurait pas mal d'anecdotes à raconter en permanence toutes les semaines », a ajouté Charles Villeneuve.