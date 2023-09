Galtier futur coach de l’OM ? Un proche vend la mèche

Alors que la piste menant vers Christophe Galtier se refroidit à cause des dissensions à l’interne, Eric Di Meco assure que le technicien de 57 ans est le meilleur candidat pour prendre les rênes du staff technique.

G altier à M arseille?

Jacques Abardonado a-t-il dirigé sa dernière rencontre en tant qu’entraîneur intérimaire de l’OM dimanche contre le PSG (4-0) ? C'est la grande question qui taraude l’esprit des supporters marseillais ce lundi. A en croire, RMC Sport et l’Equipe, l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille ne devrait pas poursuivre sa mission sur le banc de l’OM.

Selon les deux médias, la direction Phocéenne aurait contacté Christophe Galtier pour qu’il prenne la direction du staff technique marseillais. Le technicien de 57 ans qui est libre depuis son départ du PSG serait le candidat principal des dirigeants marseillais pour prendre la succession de Marcelino. Si son procès en décembre prochain pour harcelement moral et discrimination pourrait empêcher son arrivée à Marseille, Eric Di Meco , un ancien de l’OM estime qu’il est l’homme de la situation.

L'article continue ci-dessous

Di Meco milite pour Galtier à l’OM

Sur les ondes de RMC Sport ce lundi, Eric Di Meco a milité pour l’arrivée de Galtier à l’OM.« Imaginons. On prend la carrière de Christophe et on enlève le passage au PSG : c’est le candidat idéal, le candidat naturel. Ce n’est pas un hasard si l’OM s’est intéressé à lui plusieurs fois. Il connaît la Ligue 1, il connaît ce club, il connaît les joueurs… Là, il faut aller vite, on sort d’une semaine particulière. Les semaines qui arrivent vont être importantes donc il faut être performants tout de suite », a-t-il déclaré.

Pour le vainqueur de la Ligue des Champions 1993, il n’est plus question que Marseille engage un entraîneur étranger qui ne connaît pas la Ligue 1.«Ce n’est pas pour faire venir encore un autre entraîneur qui ne connaît pas le championnat.On a vu Marcelino, on n’a pas très bien compris ce qu’il voulait et les joueurs ont avoué qu’ils ne comprenaient pas ce qu’il voulait faire. Donc ce n’est pas pour faire venir encore un autre entraîneur qui ne connaît pas le championnat. Oui, tu ne peux pas gommer ce passage au PSG qui est dans la tête de certains. Mais tu ne peux pas revendiquer que le club est à la main de dirigeants qui s’entourent de leurs amis, qui tournent le dos aux Marseillais, et quand on prend un entraîneur marseillais… », a ajouté Eric Di Meco.

Christophe Galtier a porté les couleurs de l’OM en tant que joueur entre 1985-1987 puis de 1995 à 1997.