Galtier et toutes les réactions de PSG - Angers

Retrouvez toutes les réactions après la victoire du PSG sur Angers, ce mercredi soir.

Christophe Galtier, entraîneur du PSG, Canal+:

"Satisfait dans le sens ou on renoue avec la victoire et du comportement de l’équipe. On est post coupes du monde, c’est difficile pour les joueurs de retrouver les repères. On a vu qu’il manquait quelques connexions. Ce soir, ça a été par fréquences. Mais c’est un bon comportement général de l’équipe. Il était important de l’emporter et c’est une bonne opération. Manque d’intensité ? Oui, mais pas tout le monde n’est au même niveau physique. On a manqué de rythme et il y a des erreurs techniques dont on n’a pas l’habitude. Mais on fait le boulot. Retour à 3 défenseurs ? Oui, c’est l’histoire du match. On a échangé hier avec les cadres, et par l’état de forme des uns et des autres j’ai opté pour ce système. Surtout par rapport aux caractéristiques d’Angers."