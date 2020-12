Galliani prévient Balotelli : "Monza, c'est sa dernière chance"

L'attaquant italien, Balotelli, vient de démarrer un nouveau chapitre dans sa carrière à Monza. Où on l'invite à se retrousser les manches.

Le directeur général de Monza, Adriano Galliani, a averti Mario Balotelli que son transfert proposé au club de Serie B était «sa dernière chance».

En début de semaine prochaine, le joueur de 30 ans devrait signer un accord à court terme à Monza jusqu'à la fin de la saison. Ce faisant, Monza deviendra le neuvième club de la carrière mouvementée de Balotelli, qui l’a souvent vu faire la une des journaux pour ses singeries en dehors du terrain, plus que pour ses faits d'arme sur le rectangle vert.

L'ancien attaquant de et de est libre de tout engagement depuis sa libération par Brescia à la fin de la saison dernière. Ce club a résilié son contrat, après qu'il ait manqué plusieurs séances d'entrainement sans raison. Durant l'été, l'ex-Marseillais avait reçu une offre pour rejoindre l'équipe brésilienne Vasco da Gama.

Galliani sait tout sur le personnage de Balotelli ayant été directeur général de l' lors de ses deux séjours aux Rossoneri et a averti l'attaquant qu'aucune mauvaise conduite ne serait tolérée. "Je lui ai parlé correctement et lui ai dit que c'était vraiment la dernière, absolument la dernière chance de sa carrière", a-t-il indiqué à La Gazzetta dello Sport.

"J’adore Mario, c’est un joueur avec le genre de qualités techniques et physiques qui auraient dû lui permettre d’en faire beaucoup plus dans sa carrière carrière. Il y avait des flashs d’une qualité exceptionnelle et je ne comprends pas pourquoi il ne peut pas faire encore mieux. Après tout, il n'a que 30 ans."

Galliani a également rejeté les suggestions selon lesquelles Silvio Berlusconi, propriétaire de Monza, ne serait pas satisfait de la signature de Balotelli. Berlusconi a décrit Balotelli comme une «pomme pourrie» dans le vestiaire à l'époque où il était propriétaire de l'AC Milan, affirmant qu'il n'avait jamais voulu le signer ce joueur après son départ pour Liverpool en 2014.

"Le président est enthousiaste, il m'a donné le feu vert, je lui ai passé Mario au téléphone et ils ont eu une conversation", a ajouté Galliani. "Le garçon a géré ces discussions comme un ami. Il a accepté un salaire inférieur avec certaines variables basées sur les performances, le nombre de matches et la promotion en . Son agent Mino Raiola n'a également pris aucune commission. Mario a renoncé à un contrat très important qu’il aurait pu avoir à Rio de Janeiro avec Vasco da Gama. Il est resté inactif pendant un certain temps, il lui faudra donc quelques semaines pour le remettre en forme".