Mercato, Mario Balotelli va rebondir en D2 italienne au Monza AC

Sans club depuis son départ de Brescia, Mario Balotelli va rebondir en deuxième division italienne dans le club lombard, appartenant à Berlusconi.

"Pour Balotelli, il y aura toujours une solution c'est l'un des attaquants les plus forts d' , je ne suis aucunement inquiet, il restera en Europe". Ces mots, ce sont ceux que son agent Mino Raiola durant le mois de septembre alors que le mercato estival n’allait pas tarder à refermer ses portes.

Le super-agent a eu le nez fin puisque l’attaquant italien va bien poursuivre sa carrière sur le Vieux Continent mais ne s'imaginait certainement pas une telle destination et surtout tant de temps pour trouver un nouveau challenge. Annoncé aux quatre coins du globe, que ce soit au (Flamengo), en ou en ( ), Balotelli va rester en Italie.

Mais à 30 ans, « Super Mario » continue doucement mais tranquillement sa descente aux enfers depuis son départ de l’ . Libre de tout contrat après avoir résilié son bail avec Brescia après seulement une saison et une descente en Serie B, Balotelli évoluera bien en deuxième division italienne.

D’après Sky Sport Italia, l’ancien attaquant du Milan AC a trouvé un accord pour les six prochains mois avec le Monza AC, qui appartient à Silvio Berlusconi depuis 2018 et qui ambitionne de découvrir la après avoir fini champion de troisième division la saison dernière.

D’après le média italien, l’international italien va passer sa visite médicale lundi et retrouvera un ancien coéquipier qu’il a côtoyé chez les Rossonerri : Kevin-Prince Boateng. Actuellement huitième de Serie B, le Monza AC est pour le moment en lice pour la course aux play-offs pour l’accession à la . Mais avec une attaque Boateng – Balotelli, les supporters lombards peuvent se permettre de rêver plus grand ! Une chose est sure, Mario Balotelli ne retrouvera pas de sitôt la sélection italienne comme il l'avait imaginé lors de son retour à Brescia il y a un an et demi.