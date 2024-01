Gallas se lâche sur Mbappé et le Real Madrid

Kylian Mbappé est destiné à devenir un autre "Galactico" au Real Madrid et passera "au moins cinq ans" à Santiago Bernabéu, selon William Gallas.

L'attaquant vainqueur de la Coupe du monde est en train de résilier son contrat avec le Paris Saint-Germain et de devenir libre. Les géants de la Ligue 1 n'ont pas perdu l'espoir de lier leur meilleur buteur de tous les temps à un nouveau contrat, mais l'horloge tourne et aucun accord n'a été conclu.

"Au moins 5 ans"

Il a également été question de l'intérêt de Liverpool, grand club de Premier League, qui a admis avoir discuté avec lui dans un passé récent. Mais le Real a mené la course à la signature du joueur de 25 ans pendant plusieurs années et l'Espagne devrait être son prochain port d'attache si un nouveau défi est relevé.

L'ancien international français Gallas - qui a passé du temps en Angleterre avec Chelsea, Arsenal et Tottenham - a déclaré à Gambling Zone que son compatriote était sur le point de faire une grande carrière : "Je pense que Kylian a mis en place une stratégie il y a longtemps. Il sait où il va aller. Il vient d'avoir 25 ans, donc il ira au Real Madrid. Il ira au Real parce qu'il a dit il y a longtemps que c'était son club. Il était un grand fan du Real Madrid, comme il était un fan du PSG. Tout porte à croire qu'il ira là-bas. Même si la saison dernière a été difficile en raison de son contrat. Même s'il aime la Premier League, je ne pense pas qu'il ira en Premier League. S'il va à Madrid, il n'y restera pas quelques années, il y restera au moins cinq ans. Il veut gagner la Ligue des champions et remporter des trophées. Madrid est le club qui peut lui donner plus d'opportunités d'atteindre les finales."