Frenkie de Jong est devenu l'un des noms les plus discutés de cette fenêtre de transfert de janvier.

Le milieu de terrain du FC Barcelone a été lié à Chelsea et Manchester United, mais William Gallas pense que Chelsea ferait une erreur en le recrutant.

"De Jong est un grand joueur", a déclaré Gallas, ancien joueur de Chelsea, dans des commentaires rapportés par Mundo Deportivo. "Il est encore jeune mais il a beaucoup d'expérience dans sa façon de jouer. Cependant, je ne pense pas que Chelsea doive opter pour quelqu'un de ce profil. Ils ont déjà des joueurs comme lui. Ils devraient plutôt opter pour quelqu'un comme Casemiro ou Rodri. Ce sont des gars forts qui protègent leurs défenseurs. Ils sont forts physiquement, aussi. C'est pourquoi je ne signerais pas De Jong parce qu'ils ont déjà des joueurs qui sont similaires."

Gallas, international français, a passé cinq ans à Stamford Bridge entre 2001 et 2006. Sous la direction de José Mourinho, il a aidé le club de l'ouest de Londres à remporter deux titres de Premier League, une FA Cup et un Community Shield. Chelsea n'était pas son seul club de Premier League - il a également joué pour Arsenal et Tottenham Hotspur.

Frenkie a rejoint le FC Barcelone à l'été 2019 après avoir été la vedette de cette équipe d'Ajax passionnante qui s'est rendue en demi-finale de la Ligue des champions en 2018/19 pour s'incliner face à Tottenham. Cependant, au cours des trois saisons qui ont suivi, il n'a pas réussi à s'imposer au Camp Nou et à se faire une place dans l'entrejeu. C'est pourquoi le FC Barcelone est ouvert à l'idée de le transférer cet été.