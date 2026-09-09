Galatasaray s’incline face au Sporting Portugal malgré un début de rêve

Galatasaray a commencé sa saison de Ligue des champions par une défaite. Cim Bom s’est incliné 3-1 à Lisbonne face au Sporting Portugal, où Geny Catamo et Luis Suárez ont renversé la situation avant que Rodrigo Zalazar ne scelle le match d’un splendide coup franc.

Galatasaray a parfaitement débuté à l’Estádio José Alvalade, où il a pris l’avantage après moins de cinq minutes. Sur une longue rentrée de touche de Galatasaray, le malheureux Gonçalo Inácio a envoyé le ballon dans son propre but : 0-1.

Galatasaray n’a pas réussi à conserver son avantage et a encaissé l’égalisation peu avant la demi-heure de jeu. Un centre de Maxi Araújo a été mal repoussé par la défense turque, avant que Catamo ne fasse parler la poudre.

Galatasaray aurait dû reprendre l’avantage peu après par l’intermédiaire de Leroy Sané, qui s’est créé l’espace nécessaire dans la surface en temporisant. L’Allemand pouvait ensuite placer le ballon dans le petit filet opposé, mais a tiré à côté.

Une dizaine de minutes après la pause, le Sporting a obtenu un penalty qui semblait léger. Ismail Jakobs a touché Suárez par derrière et a vu le Colombien transformer lui-même le penalty qui a suivi sans trembler : 2-1.

Cinq minutes plus tard environ, le Sporting a asséné un coup de massue à Galatasaray. Zalazar, qui disputait son premier match en Ligue des champions et qui a rejoint le club cet été en provenance du SC Braga pour 30 millions d’euros, a expédié un coup franc magnifique au fond des filets.

Galatasaray n’a ensuite plus été en mesure de revenir au score et devra tenter de prendre son ou ses premiers point(s) le 13 octobre face au FC Barcelone. Le Sporting jouera ce jour-là en France contre le RC Lens.