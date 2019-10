Galatasaray-Real Madrid 0-1, Le Real et Zidane restent en vie

Le Real Madrid jouait son avenir européen et celui de son coach en Turquie ce mardi soir. Et le club merengue a ramené les trois points.

Le Real devait absolument l'emporter pour rester en et accessoirement sauver la tête de son entraîneur. Un entraîneur qui n'aurait certainement pas survécu à une élimination européenne précoce, juste après avoir perdu la tête de la au profit du Barça.

Après une défaite initiale aux mains du PSG au Parc et un indigent nul à la maison face à la modeste équipe de Bruges, Madrid devait gagner dans l'enfer turc et face au Galatsaray, c'est Toni Kroos qui a ouvert la marque pour sa centième en C1. L'Allemand avait été servi en retrait par Eden Hazard lui-même lancé par Benzema.

Le Real, avec le Belge et Rodrygo devant et Fede Valverde au milieu, aura concédé quelques opportunités aux Turcs mais pour une fois, Thibaut Courtois s'est montré à la hauteur. L'ex portier de a été sollicité à deux reprises dans le premier acte mais a répondu présent. Benzema, lui a eu deux occasions de donner plus d'ampleur à l'avance madrilène sans les concrétiser avant le repos.

En seconde période, les locaux dominent, mais les Madrilènes guettent les opportunités de contres. Vers l'heure de jeu, Benzema lance Hazard dont la frappe se heurte à une belle anticipation de Muslera. Une nouvelle tentative du Belge heurtera la transversale du portier stambouliote quelques instants plus tard.

La défense locale souffre face à un Real trop imprécis pour faire le break. Le score reste donc de 0-1 et le Real, ainsi que son coach, restent en vie.