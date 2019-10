Galatasaray-PSG (0-1) : Icardi aux deux visages

Peu en vue pendant plus d'une mi-temps, l'Argentin a quand même donné la victoire au PSG en Turquie (0-1). Un retour gagnant, sans brio pourtant.

C'était le choix fort de Thomas Tuchel au coup d'envoi. L'entraîneur allemand avait décidé de faire démarrer Mauro Icardi à la pointe de l'attaque , jugeant Kylian Mbappé encore trop juste pour débuter la rencontre. Alors, forcément, de nombreux regards étaient tournés vers l'Argentin ce mardi à Istanbul, et ce dernier n'a pas toujours semblé au mieux. Ce qui ne l'a pas empêché d'inscrire son premier but avec le PSG, et d'offrir ainsi la victoire à son équipe (0-1).

Prêté avec option d'achat (65 millions d'euros) à la toute fin du mercato, Mauro Icardi n'avait plus joué depuis la réception du . Il revenait d'une blessure aux adducteurs, et globalement il a moins pesé dans le jeu que face aux Madrilènes. Ses partenaires ont souvent eu du mal à le trouver. En revanche, il a passé beaucoup de temps dans la surface adverse et n'a eu besoin que d'un tir, sur un service de Pablo Sarabia, pour pousser le ballon au fond des filets (0-1, 52e).

Un but qui lance son aventure au PSG

D'aucuns diront que le travail était mâché puisqu'il était seul face au but vide, mais encore fallait-il être là. "Je suis heureux d’avoir marqué ce but qui offre la victoire, disait-il après la rencontre. Il faut continuer à travailler pour la suite. Je récupère. Je ne suis pas encore à 100 % mais avec un but, les douleurs passent. Je vais tenter de bien récupérer et jouer le prochain match de la meilleure manière possible."

Lundi, en conférence de presse, Tuchel disait à propos d'Icardi : "Je ne sais pas à combien de % Mauro est. (...) Il n'a pas joué depuis quelques mois maintenant." Remplacé à l'heure de jeu par Mbappé, il a confirmé qu'il n'était pas encore au top. Son implication dans le jeu reste aussi perfectible, mais comme ses partenaires il n'a pas lâché. Une réaction d'homme dans un match de guerriers où il fallait du talent, et surtout une grosse dose de générosité.

Benjamin Quarez, au Türk Telekom Stadyumu d'Istanbul.