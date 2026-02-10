Galatasaray offre un pont d'or à cette star du Barça

Plusieurs joueurs auraient pu quitter l'effectif de Hansi Flick durant le mois, Marc Bernal faisant partie de ceux qui ont suscité un vif intérêt.

Bernal, auteur de son premier but avec le Barça lors de la victoire contre Majorque samedi, était courtisé par Gérone, et un prêt avait été évoqué entre les deux clubs. Finalement, il a été décidé que le jeune homme de 18 ans resterait au Camp Nou jusqu'à la fin de la saison.

Cependant, une autre opportunité de départ s'est présentée à Bernal en fin de mercato. Selon Sport, Galatasaray a tenté de conclure un transfert avec le FC Barcelone, et le club turc a formulé une offre de 30 millions d'euros.

Bernal, l'un des joueurs les moins bien payés de l'effectif barcelonais, a également appris que Galatasaray triplerait son salaire. Le président Dursun Özbek était le principal artisan de ce transfert du milieu de terrain barcelonais. Cependant, l'accord n'a finalement jamais abouti, les Catalans ayant clairement indiqué que leur joueur ne partirait en aucun cas.

Le FC Barcelone avait envisagé un prêt pour Bernal afin qu'il puisse jouer régulièrement et ne pas freiner sa progression en le laissant en marge de l'équipe de Flick. Un transfert n'a jamais été envisagé, car le club catalan voit en lui un joueur capable de devenir l'un des meilleurs milieux de terrain au monde dans les années à venir.

L'offre de Galatasaray était sans aucun doute audacieuse, mais à leurs yeux, cela valait la peine d'essayer. Le FC Barcelone allait de toute façon la refuser, d'autant plus qu'il estime que Bernal vaudra bien plus de 30 millions d'euros dans les années à venir.