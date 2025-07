Galatasaray met le paquet pour Osimhen

Galatasaray tente de recruter définitivement Victor Osimhen après le succès de son prêt la saison dernière.

Gala a entamé les démarches pour ramener Osimhen à Istanbul après qu'il ait marqué 37 buts toutes compétitions confondues en 2024-25, en proposant une offre de 55 millions d'euros (64 millions de dollars) à Naples, selon Fabrizio Romano. Seuls 5 millions d'euros (5,9 millions de dollars) de cette somme ne sont pas garantis, mais Naples « en veut plus ».





Romano ajoute qu'Osimhen est « enthousiaste » à l'idée de ce transfert, mais que sa conclusion dépendra en fin de compte de l'accord entre les clubs. En revanche, le club saoudien Al-Hilal est prêt à payer la clause libératoire requise de 75 millions d'euros (88 millions de dollars), mais n'a pas encore conclu d'accord avec le joueur lui-même.







Le contrat d'Osimhen avec Naples, signé en septembre dernier, est déjà entré dans sa dernière année. Hypothétiquement, il pourrait devenir agent libre l'été prochain et avoir un contrôle total sur son avenir.





Osimhen n'a plus sa place à Naples, où il a été remplacé par Romelu Lukaku, le favori d'Antonio Conte. Si le Nigérian est déterminé à rejoindre Galatasaray et personne d'autre, les champions de Serie A pourraient devoir envisager de revoir leur prix à la baisse afin de se débarrasser de lui cet été et éviter qu'il ne parte l'année prochaine sans rapporter d'argent au club. Les plus grands clubs anglais ont généralement évité Osimhen, malgré sa disponibilité et son palmarès.