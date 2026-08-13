Galatasaray ferme la porte à Al Hilal dans le dossier Osimhen

Galatasaray refuse de se séparer de son attaquant nigérian Victor Osimhen lors de l'actuel mercato estival, alors qu'Al-Hilal souhaite s'attacher ses services pour renforcer son attaque avant le début de la nouvelle saison.

Certains rapports de presse avaient indiqué ces derniers temps que Karim Benzema, l'attaquant d'Al-Hilal, avait demandé à son agent de chercher des offres à l'étranger en vue d'un départ, ne voyant pas d'inconvénient à mettre fin à son aventure avec le club s'il trouvait le projet adéquat.

De son côté, la direction du club ne semble pas tenir à sa prolongation, mais pose comme condition la réception d'une offre financière appropriée qui préserve les droits du club, ce qui ne s'est pas encore produit.

En prévision du départ de l'attaquant français, Al-Hilal tente de renforcer son attaque avec un transfert de premier plan et cherche donc à s'attacher les services d'Osimhen en provenance de Galatasaray.

À ce sujet, le journaliste allemand de la chaîne « Sky » Florian Plettenberg a indiqué que Galatasaray avait reçu hier mercredi une offre d'une valeur de 130 millions d'euros pour recruter Victor Osimhen, par l'intermédiaire d'un agent travaillant pour le compte du club d'Al-Hilal.

Il a ajouté sur son compte officiel « X » que l'offre avait été présentée verbalement et que Galatasaray ne souhaitait pas négocier à ce stade et n'avait pas l'intention d'entamer la moindre négociation.