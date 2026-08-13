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Galatasaray ferme la porte à Al Hilal dans le dossier Osimhen

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Pas de place pour la négociation

Galatasaray refuse de se séparer de son attaquant nigérian Victor Osimhen lors de l'actuel mercato estival, alors qu'Al-Hilal souhaite s'attacher ses services pour renforcer son attaque avant le début de la nouvelle saison.

Certains rapports de presse avaient indiqué ces derniers temps que Karim Benzema, l'attaquant d'Al-Hilal, avait demandé à son agent de chercher des offres à l'étranger en vue d'un départ, ne voyant pas d'inconvénient à mettre fin à son aventure avec le club s'il trouvait le projet adéquat.

De son côté, la direction du club ne semble pas tenir à sa prolongation, mais pose comme condition la réception d'une offre financière appropriée qui préserve les droits du club, ce qui ne s'est pas encore produit.

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En prévision du départ de l'attaquant français, Al-Hilal tente de renforcer son attaque avec un transfert de premier plan et cherche donc à s'attacher les services d'Osimhen en provenance de Galatasaray.

À ce sujet, le journaliste allemand de la chaîne « Sky » Florian Plettenberg a indiqué que Galatasaray avait reçu hier mercredi une offre d'une valeur de 130 millions d'euros pour recruter Victor Osimhen, par l'intermédiaire d'un agent travaillant pour le compte du club d'Al-Hilal.

Il a ajouté sur son compte officiel « X » que l'offre avait été présentée verbalement et que Galatasaray ne souhaitait pas négocier à ce stade et n'avait pas l'intention d'entamer la moindre négociation.

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