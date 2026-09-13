Galatasaray échappe à une soirée frustrante grâce à une frappe dévastatrice de loin

Galatasaray s’est imposé 1-0 face à Kocaelispor lors de la cinquième journée de la Süper Lig turque. Au Rams Park, les deuxième et troisième du championnat s’affrontaient. Grâce à cette victoire, le club le plus titré de Turquie passe devant Besiktas, qui s’était déjà imposé 3-0 vendredi, et Galatasaray est désormais en tête.

Après quatre matches de championnat, Galatasaray compte dix points. Le club stambouliote avait fait match nul 2-2 lors de la rencontre d’ouverture contre Corum FK. Les trois matches suivants face à Buyuksehir (0-4), Göztepe Izmir (3-2) et Basaksehir (2-3) se sont soldés par des victoires.

Mardi, Gala affrontait encore le Sporting CP en Ligue des champions. Cette rencontre a été perdue 3-1 au Portugal, si bien que l’équipe d’Okan Buruk est rentrée en Turquie avec un goût amer.

Après douze minutes, Galatasaray pensait déjà prendre l’avantage. Lucas Torreira a frappé de loin. Sa tentative a été repoussée par Serhat Oztasdelen, qui a relâché le ballon. Rafael Leão a surgi et a piqué le ballon sur la barre. Les défenseurs Matej Maglica et Tanguy Zoukrou ne sont pas parvenus à dégager, après quoi Deniz Gül a placé le ballon de la tête au fond.

Finalement, ce but confus a été refusé, car une faute aurait été commise sur le gardien Oztasdelen. Au grand mécontentement de l’entraîneur de Gala, Buruk, qui a vu son équipe monopoliser le ballon en première période sans parvenir à marquer malgré de grosses occasions.

À la 70e minute, la délivrance est enfin arrivée. Abdülkerim Bardakci a décoché une frappe dévastatrice de loin. Le stoppeur a surpris Oztasdelen des 30 mètres, le gardien n’étant pas irréprochable sur ce but : 1-0.

Galatasaray est resté maître de son sujet, avec beaucoup de possession et une nette domination dans le jeu. Ni l’équipe à domicile ni les visiteurs n’ont toutefois réussi à marquer de nouveau, si bien que Aslanlar a décroché son quatrième succès en championnat de la saison et pris la tête aux dépens de Besiktas.