Cody Gakpo sait que la sélection néerlandaise devra être bien plus efficace offensivement au Mondial. L’ailier gauche des Oranje évoque aussi l’absence de Jurriën Timber, actuellement blessé.

L’attaquant de Liverpool estime dans une interview accordée au De Telegraaf que les Pays-Bas « doivent être plus incisifs devant le but ». « Nous devons vraiment nous améliorer sur ce point. Je pense que nous n’avons pas été très chanceux sur la dernière passe, et le dernier choix aurait pu être meilleur. C’est quelque chose sur lequel nous devons travailler », déclare-t-il au lendemain de la victoire laborieuse 2-1 contre l’Ouzbékistan.

L’attaquant, auteur de deux penalties et désormais auteur de 21 buts en sélection, retient tout de même des points positifs de la rencontre amicale new-yorkaise : « On crée beaucoup d’occasions, il s’agit juste de mieux les exploiter. »

L’ailier a également appris lundi que son bon ami Timber avait dû mettre un terme définitif à sa carrière. « Tout le monde connaît ses qualités. Il est important pour l’équipe, c’est donc une grande perte. Mais au final, je pense qu’il fait ce qu’il y a de mieux pour sa carrière. »

Il ajoute : « C’est un choix difficile, mais il a encore de beaux jours devant lui. Au fond, je crois que c’est le destin et je sais qu’il est assez fort mentalement pour l’accepter. »

Son attention se porte désormais intégralement sur la rencontre du groupe contre le Japon, dimanche. Au chapitre des buts, il vise désormais Marco van Basten et Dirk Kuijt (24 réalisations chacun), puis Rafael van der Vaart et ses 25 unités en Oranje.