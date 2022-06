Gabriel Jesus au Real Madrid, c'est un grand non

Gabriel Jesus va rejoindre un club de Premier League et non le Real Madrid cet été.

C'est ce qu'affirme Fabrizio Romano, qui rapporte que le Brésilien quittera Manchester City cette saison proche mais ce ne sera pas pour le Santiago Bernabeu.

Jesus a rejoint City en provenance du club brésilien de Palmeiras au début de 2017 et, bien qu'il ait été un joueur de rôle important pour l'équipe de Pep Guardiola depuis lors, il n'a pas été régulier.

Le joueur de 25 ans pense que le moment est venu de changer d'air et de rejoindre un club où il sera une figure centrale. Arsenal et Chelsea ont été cités en exemple.

La Coupe du monde au Qatar est au cœur des préoccupations de Jesus. Il veut gagner sa place dans l'équipe de Tite et la concurrence est féroce. Parmi ses options offensives, on trouve Richarlison, Neymar Junior, Vinicius Junior, Rodrygo Goes, Raphinha, Gabigol et Antony.

Jesus a inscrit 19 buts en 56 sélections avec l'équipe nationale brésilienne.